Олександрія – Вольфсбург: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 28 листопада, "Олександрія" у рамках 5 туру Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Вольфсбургом". Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Права на показ матчів Ліги Європи в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому і покажуть у прямому ефірі матч "Олександрія" – "Вольфсбург". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

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Дивитися онлайн матч "Олександрія" – "Вольфсбург" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Олександрія" – "Вольфсбург" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті.