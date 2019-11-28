Олександрія – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Олександрія – Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи / fco.com.ua

У четвер, 28 листопада, "Олександрія" зіграє матч 5 туру групового етапу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перша зустріч команд відбулася 19 вересня у Німеччині й завершилася переконливою перемогою "Вольфсбурга". Надалі жоден з клубів не зумів здобути перемогу в матчах групового етапу Ліги Європи.

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"Олександрія" двічі розписала нічию із "Сент-Етьєном" та одного разу з "Гентом". Натомість "вовки" поділили очки з бельгійцями та французами й одного разу програли "Генту".

Наразі "Вольфсбург" на другій сходинці в групі I й випереджає "Олександрію" та "Сент-Етьєн" на 2 очки. Українському клубу важливо не програти поєдинок, щоб не втратити шанси вийти у плей-офф.

Поразка "Олександрії" й перемога "Гента" в паралельній грі поставить хрест на шансах українців зіграти в плей-офф.

Олександрія – Вольфсбург: текстова онлайн-трансляція поєдинку

 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи
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