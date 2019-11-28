"Олександрія" вдома поступилася "Вольфсбургу", пропустивши прикрий гол з пенальті: відео

"Олександрія" у матчі проти німецького "Вольфсбурга" у четвер, 28 листопада, боролася за шанс потрапити в 1/16 фіналу Ліги Європи. Але зазнала прикрої поразки, яка залишила їх без євровесни.

Олександрія – Вольфсбург 0:1

Гол: Вегхорст, 45+1 (пен)

Матч обидві команди розпочали доволі акуратно – без гостроти. Тож перших моментів довелося чекати довго. Першим справді небезпечним гострий момент створили саме гості. Паньків не зумів як слід зафіксувати удар після удару низом від Вергхорста, і Мехмеді вже готовий був зіграти на добиванні. Але захисникам вдалося підстрахувати свого голкіпера.

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На це "Олександрія" спочатку відповіла моментом Лучкевича та Ковальця. Однак Кирило не зумів знайти можливість завдати удар, і небезпека минула. А згодом Шастал опинився на ударній позиції, але не зумів переграти голкіпера.

Все у першому таймі перевернуло догори дриґом призначення пенальті у ворота "Олександрії". Вже у компенсований до першого тайму час гості здобули право на кутовий. Під час подачі Безбородько та Дубра завалили суперника у штрафному. Арбітр же одразу вказав на 11-метрову позначку. Пробивав Вегхорст. Паньків вгадав напрям удару, але відбити м'яч не зумів.

Відео найкращих моментів першого тайму Олександрія – Вольфсбург

У другому таймі "Олександрія" кинулася відіграватися. Вже на першій хвилині після перерви команда здобула небезпечний штрафний удар. Але м'яч зі стандарту влучив у стінку з гравців. Згодом Гречішкін вирішив завдати гарматного удару. Потужно і влучно, але Кастельс відбив м'яч. При цьому голкіпер "Вольфсбурга" вирішив навіть не ловити м'яч, а просто його відбити.

На пенальті претендувала і "Олександрія", коли у штрафному суперників впав Банада. Однак фолу в цьому моменті не було, про що і просигналізував арбітр.

Наприкінці матчу "Вольфсбург" міг забивати другий. Але Паньків врятував після удару Руссійона.

"Олександрія" програє та втрачає шанси вийти в плей-офф Ліги Європи.