Олександрія – Вольфсбург: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Олександрія" у четвер, 28 листопада, зустрінеться з "Вольфсбургом" у рамках 5 туру Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси українського клубу здобути позитивний результат у грі з німцями та продовжити боротьбу в турнірі.

Олександрія – Вольфсбург: прогноз

"Олександрія" після чотирьох турів Ліги Європи все ще зберігає шанси вийти в плей-офф. Підопічні Володимира Шарана набрали 3 очки та відстають від другої сходинки на 2 бали.

Другу позицію утримує саме "Вольфсбург", відтак "Олександрії" важливо перемогти німецьку команду. Поразка українців та перемога "Гента" в паралельному матчі поставить хрест на шансах "Олександрії".

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Прогноз Фаворит Спорт

"Олександрія" вимушено грає свої домашні матчі Ліги Європи у Львові. Поки місто є фартовим для підопічних Володимира Шарана – жодної поразки, але й жодної перемоги.

Коефіцієнт на те, що "Олександрія" зуміє перемогти "Вольфсбург" – 5,20. Очевидно, що шанси досягти успіху у "вовків" вищі. Коефіцієнт на їх звитягу – 1,63. Якщо ж поєдинок у Львові завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,05.

Прогноз Pari Match

Перша зустріч між клубами в Німеччині завершилася впевненою перемогою "вовків" з рахунком 3:1. "Олександрія" продемонструвала сміливий футбол, але цього виявилося замало, щоб здобути позитивний результат.

Коефіцієнт на те, що "Вольфсбург" знову переможе і ТБ 2.5 – 2,39. Якщо ж перемогу вдасться здобути "Олександрії" ТБ 2.5 – коефіцієнт 7,90.

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Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують вболівальникам вгадати, який футболіст зуміє відзначитися голом у грі. У першій грі між клубами автограф у воротах "Вольфсбурга" залишив Євген Банада. Коефіцієнт на те, що Євген знову відзначиться – 5,5.

Натомість воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа у попередній грі по черзі засмутили Арнольд, ексдинамівець Мехмеді й Брекало. Гол Мехмеді оцінений коефіцієнтом 2,8. М'ячі Брекало й Арнольда – коефіцієнт 3 та 4 відповідно.

Огляд матчу "Олександрія" – "Вольфсбург" читайте на сайті Спорт24.