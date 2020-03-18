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"Олександрія" закупить для лікарень міста і області апарати штучної вентиляції легенів

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ФК "Олександрія" / Пресслужба клубу

ФК "Олександрія" не залишився в стороні перед погрозами, які ставить перед Україною пандемія коронавірусу.

Клуб разом з партнерами придбають апарати штучної вентиляції легенів.

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Після консультації з керівництвом Кіровоградської обласної лікарні та Олександрійської міської лікарні, саме таке обладнання було визначено, як найбільш необхідне.

Вже ведуться переговори з постачальниками ШВЛ. Незважаючи на дефіцит даних апаратів на ринку, очікується, що через кілька тижнів техніка прибуде в лікарні. Крім того, будуть придбані витратні матеріали, яких теж вистачає на місцях.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
  • Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту ФК Олександрія Олександрія Спорт Футбол
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