"Олександрія" здолала іменнитого суперника у товариському матчі

72 Читать новость на русском
"Олександрія" перемогла "Андерлехт"
"Олександрія" перемогла "Андерлехт" / fco.com.ua

"Олександрія" здобула перемогу над "Андерлехтом" (2:1) в контрольному матчі на голландському зборі.

Андерлехт – Олександрія 1:2
Голи Олександрії: Ковалець, Безбородько

Читайте також: "Олександрія" підписала гравця "Стандарда" та хоче орендувати оборонця "Шахтаря"

Команди проводили достатньо рівний перший тайм, і "Андерлехт" відкрив рахунок з пенальті. Втім, ще до перерви Ковалець зрівняв рахунок.

У другому таймі команди мали декілька можливостей, і Олександрії вдалося вирвати перемогу завдяки голу Безбородька.

Ймовірно, що бельгійський гранд виступав не в основному складі – у гравців першої команди запланований спаринг на 29 червня з бельгійською командою "Уденарде".

Перший матч команди Володимира Шарана на зборі обернувся видовищною перестрілкою з німецьким "Юрдінгеном", яка завершилася поразкою "Олександрії" з рахунком 3:4.

У суботу, 29 червня, "Олександрія" зіграє з голландським АЗ, а в липні спробує свої сили в матчі з бельгійським "Стандардом".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У США вагітну жінку, якій вистрелили в живіт, заарештували за "вбивство дитини"
сьогодні
1472
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олександрія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
28 червня 22:40 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
8440
Трансфери команд УПЛ: онлайн
28 червня 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3669
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1523
Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
28 червня 13:13 Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
325
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 356
Новини
Більше новин
Залиште відгук