"Олександрія" здолала іменнитого суперника у товариському матчі

"Олександрія" здобула перемогу над "Андерлехтом" (2:1) в контрольному матчі на голландському зборі.

Андерлехт – Олександрія 1:2

Голи Олександрії: Ковалець, Безбородько

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Команди проводили достатньо рівний перший тайм, і "Андерлехт" відкрив рахунок з пенальті. Втім, ще до перерви Ковалець зрівняв рахунок.

У другому таймі команди мали декілька можливостей, і Олександрії вдалося вирвати перемогу завдяки голу Безбородька.

Ймовірно, що бельгійський гранд виступав не в основному складі – у гравців першої команди запланований спаринг на 29 червня з бельгійською командою "Уденарде".

Перший матч команди Володимира Шарана на зборі обернувся видовищною перестрілкою з німецьким "Юрдінгеном", яка завершилася поразкою "Олександрії" з рахунком 3:4.

У суботу, 29 червня, "Олександрія" зіграє з голландським АЗ, а в липні спробує свої сили в матчі з бельгійським "Стандардом".

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