Олексію Михайличенко – 57: шлях легенди "Динамо" від олімпійського чемпіона до тренера киян

У понеділок, 30 березня, головному тренеру "Динамо" Олексію Михайличенку виповнилося 57 років. Спорт24 зібрав найцікавіші моменти кар'єри легендарного "динамівця".

Коротка біографія Олексія Михайличенка

Країна: Україна

Амплуа: Півзахисник

Народився: 30 березня 1963 року

Зріст: 186 см

Олексій Михайличенко народився в Києві у 1963 році. Футболом він почав займатися в школі найтитулованішого клубу СРСР – "Динамо" Київ. У вісімнадцятирічному віці Олексій став грати в складі дубля киян.

Це цікаво Олексій Михайличенко очолив "Динамо"

В якості гравця він тричі ставав чемпіоном СРСР, тричі вигравав Кубок СРСР, виграв Кубок володарів Кубків УЄФА, чемпіон Італії, 5-кратний чемпіон Шотландії, віцечемпіон Європи та олімпійський чемпіон у складі СРСР.

"Динамо" Київ 1981–1990

В чемпіонатах СРСР 1985 і 1986 років, коли "Динамо" ставало першим, Михайличенко був одним з провідних гравців клубу, хоча за киян виступали такі "зубри", як Ігор Бєланов, Олександр Заваров, Володимир Безсонов, Олег Кузнецов, Анатолій Дем'яненко та інші, не менш видатні гравці.

Останню свою золоту медаль чемпіона СРСР Михайличенко отримав в 1990 році. Але вирішальну роль в тій перемозі він не зіграв, так як по ходу сезону перейшов в італійську "Сампдорію".



Олексій Михайличенко в київському "Динамо"

"Сампдорія" 1990–1991

Михайличенко і тут показав свій клас, з ходу ставши гравцем основи "Сампдорії", яка в сезоні 1990-1991 років стала чемпіоном Італії. Сам Олексій зіграв за клуб 24 матчі і забив 3 голи. І до сих пір це "скудетто" є єдиним в колекції генеузского клубу.

Читайте також Михайличенко має три домовленості з Суркісом, – журналіст про ситуацію в "Динамо"

Відігравши в "Сампдорії" всього сезон, Михайличенко перейшов у "Глазго Рейнджерс" і причини цього переходу, мабуть, полягають в тому, що Олексій не ужився з лідерами "Сампдорії" Роберто Манчіні і Джанлукою Віаллі. Та й самому вихідцю з СРСР, що звик до суворих рамок поведінки в усьому, важко було звикати до життя в Італії. Дався взнаки і мовний бар'єр – Михайличенко міг спілкуватися тільки з головним тренером Вуядіном Бошковим, який більш-менш володів російською мовою.



Олексій Михайличенко в "Сампдорії" разом Роберто Манчіні і Джанлукою Віаллі

"Глазго Рейнджерс" 1991–1996

Набагато краще у Михайличенко вийшло в Глазго, де вже виступав Олег Кузнєцов, з яким Олексій провів не одну сотню матчів за київське "Динамо" і збірну. У складі "Джерсі" Михайличенко п'ять разів вигравав чемпіонат Шотландії, три рази Кубок країни і два рази – Кубок Ліги.

Олексій Михайличенко в "Глазго": дивіться відео

Зірковий 1988 рік Михайличенка

Повною мірою талант Олексія розкрився у 1988 році, коли він взяв участь відразу в двох великих турнірах на рівні збірних. Спочатку з першої збірної під керівництвом Валерія Лобановського Михайличенко вийшов у фінал чемпіонату Європи, де радянська команда поступилася чудовим голландцям.



Олексій Михайличенко у складі збірної СРСР на Євро-1988

Через кілька місяців Олексій вже в складі олімпійської збірної під керівництвом Анатолія Бишовця отримав золото Олімпіади в Сеулі. На шляху до фіналу виявилися поваленими сильні команди Аргентини та Італії. У фінальному матчі команді Радянського Союзу протистояла Бразилія, укомплектована майбутніми світовими зірками: Таффарел, Ромаріо, Жоржиньо, Карека, Бебето, Адемір. Але команда Анатолія Бишовця здобула перемогу над чудовими бразильцями.

До теми Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян

У тій збірній Михайличенко був не просто лідером – він своїми голами, яких набралося за турнір цілих п'ять, допомагав пройти нелегкий шлях до золота. Як підсумок – визнання його заслуг футбольними експертами всієї Європи: в опитуванні France Football Михайличенко посів четверте місце, лише трохи поступившись Франку Райкарду.

Рекорд Олексія Михайличенка

Ставши перший раз чемпіоном Шотландії, Михайличенко встановив унікальний рекорд, вигравши в складі своїх команд три поспіль різних чемпіонати. До теперішнього часу перевершити його в цьому зміг тільки Златан Ібрагімович.

Тренерська кар'єра Михайличенка

Уже в якості тренера Михайличенко двічі привів "Динамо" до чемпіонства в 2003-му і 2004 роках, завоював Кубок України і Суперкубок. У 2004 році наставник був звільнений на наступний день після домашньої поразки від "Трабзонспора". Через 15 років Михайличенко знову очолив київський клуб. В даний момент його команда знаходиться на третьому місці в чемпіонаті України.

Сім'я Олексія Михайличенка

На відміну від багатьох сучасних "зірок", Олексій Михайличенко – зразковий сім'янин. Зі своєю дружиною Інною він познайомився у віці 13 років – діти проживали в сусідніх під'їздах одного дома.



У Олексія та Інни два сина – Олексій і Матвій

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.