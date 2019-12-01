Ольга Харлан отримала нагороду за перемогу на Кубку світу: фото

Українська шаблістка посіла перше місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE) за підсумками сезону 2018-2019.

Нагороду за цю перемогу Ольга Харлан отримала під час урочистостей у швейцарській Лозанні.

Нагадаємо, що у минулому сезоні українська шаблістка посіла перше місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування. Тоді Ольга Харлан виграла чемпіонат Європи та світу, Гран-прі в Сеулі, а також здобула срібло етапу Кубка світу в Афінах та бронзу Гран-прі в Каїрі.

Ов-ва! Ольга Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото

Наразі лідерка збірної України також очолює табелі про ранги FIE, маючи у своєму активі 273 очки.