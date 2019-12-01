Ольга Харлан отримала нагороду за перемогу на Кубку світу: фото

52 Читать новость на русском
Ольга Харлан з нагородою за перемогу в Кубку світу з фехтування / Національна федерація фехтування України

Українська шаблістка посіла перше місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE) за підсумками сезону 2018-2019.

Нагороду за цю перемогу Ольга Харлан отримала під час урочистостей у швейцарській Лозанні.

Нагадаємо, що у минулому сезоні українська шаблістка посіла перше місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування. Тоді Ольга Харлан виграла чемпіонат Європи та світу, Гран-прі в Сеулі, а також здобула срібло етапу Кубка світу в Афінах та бронзу Гран-прі в Каїрі.

Ов-ва! Ольга Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото

Наразі лідерка збірної України також очолює табелі про ранги FIE, маючи у своєму активі 273 очки.

Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД
сьогодні
3421
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ольга Харлан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:20 Неймовірний кидок із сиреною з-за дуги приніс перемогу "Київ-Баскету" над "Дніпром": відео
Юрій Семенюк 991
сьогодні 16:56 Хемілтон виграв останню гонку сезону, Леклер програв Ферстаппену битву за третю сходинку
Юрій Семенюк 130
сьогодні 15:53 "Десна" у видовищному поєдинку перемогла "Олександрію" та піднялася на третю позицію: відео
Юрій Семенюк 261
30 листопада 21:10 Україна зіграє на Євро-2020 в Амстердамі та Бухаресті: де купити квитки та яка ціна
Михайло Гема 5149
30 листопада 20:47 Чи зможе збірна України вийти з групи на Євро-2020? Опитування
Юрій Семенюк 970
Новини
Більше новин
Залиште відгук