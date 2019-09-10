Ольга Харлан розповіла про негласне змагання з українським топ-спортсменом

Щомісяця Національний олімпійський комітет вшановує кращих спортсменів. Поки найбільше нагород – у фехтувальниці Ольги Харлан та гімнаста Олега Верняєва. Між ними йде негласне суперництво за ці нагороди.

Поки в них по 11 нагород.

"Чи слідкую за успіхами інших українських спортсменів? Звичайно. Жан Беленюк, Олег Верняєв. Ми часто зустрічаємося на базі й тренуємося мало не в одному залі. З Верняєвим у нас негласне змагання за кількістю призів від НОК, але це лише мотивує нас розвиватися і коли хтось із нас виграє змагання, то обов'язково вітаємо один одного", – відзначила чемпіонка Олімпіади-2008 з фехтування на шаблях Ольга Харлан в інтерв'ю Mixsport.

При цьому вона відзначила, що вони підтримують дружні стосунки не лише під час тренувань, але й за межами спортивного залу, де вони підтримують інших спортсменів.

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"Їздили кілька разів на бої Ломаченка та Усика. А взагалі я щиро радію будь-якій перемозі наших спортсменів, адже тоді звучить гімн нашої країни і прапор України вище за інших. Такого навіть політики зробити не можуть", – зазначила Харлан.

Нагадаємо, 30 серпня в київському Олімпійському домі вшанували кращих спортсменів перших двох літніх місяців – гімнаста Олега Верняева і фехтувальницю Ольгу Харлан. Для обох це були вже 11-ті за ліком нагороди НОК.