Ольга Харлан виграла золоту нагороду на Гран-прі в Сеулі

Українська спортсменка Ольга Харлан виборола золоту нагороду на Гран-прі в Сеулі (Південна Корея).

Українська шаблістка виграла два надзвичайно складні поєдинки проти Сари Бальцер з Франції (15:14) та італійки Ірен Веккі (15:13), а також не залишила шансів угорці Лізі Пустай (15:8).

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Здобувши перемогу у видовищному та напруженому фіналі над олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 і господаркою змагань Кім Чжи Йон, українська шаблістка другий рік поспіль виборола золото в Сеулі.

Це перша перемога Ольги в сезоні й 15-та на турнірах серії Гран-прі.

У березні Ольга Харлан виборола срібну нагороду на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях в Афінах.

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