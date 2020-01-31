Ольга Харлан випробувала нову маску в інстаграмі: курйозні фото

Відома в усьому світі українська фехтувальниця Ольга Харлан показала кумедне відео, де вона спробувала одну із трендових масок в інстаграмі.

Ідея полягає в тому, що маска автоматично обирає тобі відповідь, залежно від питання. Наприклад, є маски, які показують, хто ти з мультфільму від Disney, або як проведеш наступний рік.

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Спортсменка спробувала одну з масок, і результат її дуже розсмішив. Серед усіх смайликів інстаграм обрав для Харлан саме горилу.



Ольга Харлан приміряла інстаграмну маску: реакція в фото

Спортсменка має доволі активний інстаграм і часто ділиться з підписниками та фанами своїм звичайним життям, не боїться покзати себе справжньою і смішною. У соцмережі Харлан можна знайти багато історій про її тренування, змагання та перемоги.

До слова, за останні роки фехтувальниця здобула чимало великих перемог і вкотре прославила себе і Україну на світовій спортивній арені.

У січня 2020 року Харлан перемогла на Гран-прі в Монреалі. Таким чином Харлан виграла вже другий етап Кубка світу поспіль. Перед тим вона закінчила 2019 рік перемогою в Солт-Лейк-Сіті (США).

20 липня 2019 року Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая.

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