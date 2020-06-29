Більше половини жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020-го на 2021 рік.

Як повідомляє агентство Kyodo, в опитуванні взяли участь 1030 чоловік у віці від 18 до 72 років. Проти Олімпіади висловилися 51,7% опитаних, за – 46,3%, ще 2% не змогли визначитися з відповіддю. Читайте також "Задніх пасти не будемо": міністр спорту України дав медальний прогноз на Олімпіаду-2020 Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.

Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.