Олімпіада-2020 під загрозою зриву: жителі Токіо виступили проти проведення змагань
Більше половини жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020-го на 2021 рік.
Як повідомляє агентство Kyodo, в опитуванні взяли участь 1030 чоловік у віці від 18 до 72 років. Проти Олімпіади висловилися 51,7% опитаних, за – 46,3%, ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.
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Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко
- Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.
- Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.
- Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.
- Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.
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