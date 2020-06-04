Олімпіада-2020 відбудеться у 2021 році у новому форматі. Олімпійські ігри планують провести у спрощеному форматі через пандемію COVID-19.

Олімпіаду-2020 спростять

Губернаторка Токіо Юріко Коїке розповіла, що уряд Японії та оргкомітет Олімпіади розглядають варіант спрощеного проведення Ігор-2020 через ситуацію з COVID-19, повідомляє The Guardian.

Варте уваги Проведення Олімпіади-2020 малоймовірне, якщо не буде ефективної вакцини від коронавірусу

"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку жителів Токіо і громадян Японії. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що повинно бути раціоналізованим, і спростити те, що потрібно спростити", – сказала Коїке.

Губернаторка дала коментар після статті в японському виданні Yomiuri, присвяченій можливим запобіжним заходам на Іграх в Токіо.

Водночас Юріко Коїке не пояснила, що уряд та оргкомітет мають на увазі під "спрощеним форматом". Зокрема, чи вплине це на кількість спортсменів та видів спорту.

Губернаторка повідомила, що наразі немає ніяких результатів щодо формату Олімпіади.

Також вона акцентувала увагу на тому, що ніхто не знає, якою буде епідеміологічна ситуація у 2021 році.

Як зміни вплинуть на вболівальників