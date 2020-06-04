Олімпіада-2020 пройде в новому форматі: деталі
Олімпіада-2020 відбудеться у 2021 році у новому форматі. Олімпійські ігри планують провести у спрощеному форматі через пандемію COVID-19.
Олімпіаду-2020 спростять
Губернаторка Токіо Юріко Коїке розповіла, що уряд Японії та оргкомітет Олімпіади розглядають варіант спрощеного проведення Ігор-2020 через ситуацію з COVID-19, повідомляє The Guardian.
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"Проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор вимагає розуміння з боку жителів Токіо і громадян Японії. Для цього нам потрібно раціоналізувати те, що повинно бути раціоналізованим, і спростити те, що потрібно спростити", – сказала Коїке.
Губернаторка дала коментар після статті в японському виданні Yomiuri, присвяченій можливим запобіжним заходам на Іграх в Токіо.
Водночас Юріко Коїке не пояснила, що уряд та оргкомітет мають на увазі під "спрощеним форматом". Зокрема, чи вплине це на кількість спортсменів та видів спорту.
Губернаторка повідомила, що наразі немає ніяких результатів щодо формату Олімпіади.
Також вона акцентувала увагу на тому, що ніхто не знає, якою буде епідеміологічна ситуація у 2021 році.
Як зміни вплинуть на вболівальників
- Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.
- Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.
- Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік через пандемію COVID-19. Турнір має пройти з 23 липня до 8 серпня 2021 року.