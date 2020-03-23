Олімпіада-2020: десять країн просять перенести Ігри в Токіо, Японія підтримала ідею

Національні олімпійські комітети десяти країн закликають МОК перенести Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія). Серед них олімпійські комітети Норвегії, Словенії, Сербії, Хорватії, США, Франції, Канади, Іспанії, Бразилії, Австралії. Японія, яка прийме Олімпіаду, готова до перенесення Ігор.

Національний олімпійський комітет Бразилії і ще 5 організацій закликали перенести літні Олімпійські ігри-2020 через пандемію коронавірусу.

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Заяву глави НОК Бразилії Пауло Вандерлі цитує пресслужба організації.

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже стикався з подібними проблемами раніше, наприклад, коли у зв'язку зі світовими війнами скасовувалися Ігри 1916-го, 1940-го і 1944-го. У 1980-му і 1984-му були бойкоти Ігор в Москві і Лос-Анджелесі.

Організація знала, як впоратися з проблемами. Я впевнений, Томас Бах готовий вести нас вперед у цей важкий час.

Мрія кожного спортсмена – змагатися на Олімпійських іграх у своїй найкращій формі. Зараз стає зрозуміло, що проведення Олімпіади в цьому році не дозволить реалізувати мрію атлетів", – сказав Вандерлі.

Про необхідність перенесення Ігор-2020 вже заявили і Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics), а також Федерація легкої атлетики США (USATF).

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НОК Канади заявив, що не відправлятиме своїх спортсменів на Ігри.

Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе повідомив, що Олімпіада-2020 повинна бути перенесена на іншу дату.

Якщо нам складно повноцінно провести Олімпіаду-2020 року, то потрібно перенести її на іншу дату. Пріоритет – здоров'я спортсменів,

– сказав Сінзо Абе.

Він додав, що остаточне рішення прийматиме МОК.

Що відомо про коронавірус у світі?Станом на 23 березня загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом, становить 336 000 осіб. 14 641 особа померла, 98 334 особи – одужали.

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