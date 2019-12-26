Олімпіада 2020: скільки зароблять українці в разі здобуття медалей

У 2020 році Токіо прийме Олімпійські ігри. на них виступлять і українці. Стало відомо, скільки можуть заробити наші спортсмени у випадку здобуття медалей.

За словами заступника міністра культури, молоді та спорту Володимира Шумілін, призові за медалі на Олімпіаді-2020 такими ж, як і на попередніх Іграх.

Золото – 125 тисяч доларів (у гривнях за курсом НБУ);

Срібло – 80 тисяч доларів;

Бронза – 55 тисяч доларів.

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"Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", – заявив Шумілін в коментарі XSPORT.

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: Пхьончхані-2018, Ріо-де-Жанейро-2016 та Сочі-2014 сума призових за медалі була однакова.