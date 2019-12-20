Олімпіада-2020: став відомий бюджет турніру, який ще зросте

Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо назвали бюджет турніру. Він склав 12,6 мільярда доларів (1,35 трильйона єн), але буде ще зростати.

Приблизно по 6 мільярдів доларів витратять влада Токіо та організаційний комітет. Решта суми покриє уряд Японії, передає "Радіо Свобода".

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Однак і сума в 12,6 мільярда доларів не остаточна. Адже у цей бюджет ще не включені витрати на перенесення легкоатлетичних змагань (марафону і спортивної ходьби) зі столиці Японії в Саппоро. Причина перенесення – в Токіо очікується аномальна спека, яка поставить під загрозу здоров'я спортсменів. Тож наразі тривають суперечки з Міжнародним олімпійським комітетом про те, хто понесе ці витрати.

Також у бюджеті заклали понад 247 мільйонів доларів "на випадок непередбачених обставин". Серед них – стихійні лиха.

Скільки коштували Олімпійські ігри

Бюджет Олімпіади-2020 не став найбільшим в історії. Поки що рекорд серед літніх Олімпіад утримує Лондон-2012. На нього організатори витратили 16,3 мільярда доларів. Наступна Олімпіада в Ріо у 2016 році обійшлася в 9,75 мільярда доларів.

Бюджет Олімпійських ігор в Парижі 2024 року оцінили у 7,6 мільярда доларів. Ігри 2028 року в Лос-Анджелесі коштуватимуть 6,9 мільярда доларів. Однак варто відзначити, що це попередні дані, а вже ближче до турнірів ці суми зростають.

Щодо зимових Олімпіад, то першість утримує Росія. Турнір в Сочі у 2014 році обійшовся в 51 мільярд доларів. Все через те, що в країні-агресорі довелося зводити всі спортивні об'єкти з "нуля". Для прикладу, наступна Олімпіада-2018 у південнокорейському Пхьончхані обійшлася країні у 12,5 мільярда доларів. При цьому що на організацію самих Ігор в Пхьончхані були витрачені 2,4 млрд доларів. Решта коштів пішли на інфраструктурні проєкти, пов'язані з Олімпіадою. Найбільш витратним з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі з Сеула в Пхьончхан, що розташований за 170 кілометрів від столиці. На цей проєкт пішло 3,4 мільярда доларів.

Чому Олімпіади збиткові

За останні 15 років жодна з Олімпіад зимових та літніх не стала надто прибутковою для країни-господарки, а в деяких країнах взагалі призвела до катастрофічних економічних наслідків. Спортивна інфраструктура, яка будувалася до цих Ігор, у більшості випадків просто залишається занедбаною.

На економічні наслідки після Олімпіад звернули увагу у 1976 році. Втрати у Монреалі, який приймав літні Ігри, склали 1,2 мільярда доларів. Через це в місті запровадили спеціальний податок на продаж тютюнових виробів. Але і цього не вистачило, щоб сплатити всі борги. Лише у грудні 2006 року, тобто через 30 років, Монреаль виплатив усі борги.

На підготовку до літньої Олімпіади в Афінах було використано близько 14 мільярдів доларів. При цьому прибутки за це "спортивне свято" не перевищили 1,78 мільярда доларів, а деякі експерти вважають саме проведення Олімпіади причиною дефолту в Греції. Зараз олімпійські селища там повністю занедбані.