Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов

В кінці жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року та посперечається за право приймати юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року.

Про таку перспективу ми розпитали державного секретаря міністерства молоді та спорту (зараз відбувається процедура ліквідації міністерства) Олега Немчінова.

– Заява про подання Львовом заявки на проведення Олімпіади стала для Вас сюрпризом?

– Так, повним. Це була заява Андрія Садового, а Сергій Бубка дуже вихована й інтелігентна людина і коли він приїжджає в гості, то він не може не потішитись місцевим ініціативам.

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– Зеленський теж говорив про Олімпіаду ще в липні місяці…

– Він трошки інакше казав. Я був присутній при цьому. Це було під час нагородження наших футболістів і збірної, яка добре виступила в Мінську на Європейських іграх. Ця заява була про амбіції, не було жодної дати, тим більше літо чи зима не говорилось. Не говорилось про конкретний рік, де заявку треба за пів року подати.

Як подає інформацію сайт президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі 16 липня 2019 року з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Зеленський заявив про необхідність розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.



"Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі та прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", – заявив Зеленський.



Зі свого боку Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році. Водночас президент Національного олімпійського комітету України зазначив, що наразі найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

– А пропозиція президенту Білорусії провести спільну Олімпіаду?

– Вона, на мою думку, є більш реалістичною. Чому ні? Але це мова йде про літню Олімпіаду.

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– Міністерство з перших заяв президента робило підрахунки потреб для Олімпіади, подачі заявки?

– Ні. Звичайно, що ні. Ми зараз в стадії ліквідації, тому нам точно не до Олімпіади. Плюс, досвід Євро-2012 говорить, що в разі організації таких проєктів створюється спеціальний орган виконавчої влади, яким колись було "Національне агентство України з питань Євро-2012". І в рамках нього це реалізується. Плюс, наскільки я розумію, заявку подає конкретне місто спільно з Національним олімпійським комітетом. Такі речі – це не прерогатива міністерства, яке формує політику. Це прерогатива місцевої влади, яка хоче витрачати кошти, і олімпійського комітету, який хоче це легалізувати.

– Але за грошима вони все одно прийдуть до держави, бо середня вартість попередніх Олімпіад 10 мільярдів.

– Це ще оптимістична сума, бо по зимі в нас крім аеропорту нічого немає. Я ще не бачив жодних звернень від НОКу чи міста щодо подачі заявки та підтримки.

– Ваша позиція, як держсекретаря: Україні потрібна Олімпіада?

– Звичайно, що Олімпіада потрібна будь-якій державі. Крапка! І після цього починаємо ставити питання: ціна та ефективність використання після Олімпіади. Приклад 2014 року із Сочі – це класичні "білі слони". При всьому російському казнокрадстві, вже абсурдному, це "білі слони", які не використовуються надалі. В Сочі немає професійної хокейної команди, немає інших активностей. В нашому випадку що буде після?

Нагадаємо, що окрім Львова, серед претендентів на проведення зимової Олімпіади-2030 є також Саппоро (Японія), Ліллегаммер (Норвегія), Варшава (Польща), Прага (Чехія) та Алмати (Казахстан).