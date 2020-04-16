Олімпіада та Євро без глядачів: радник ВООЗ дав невтішний прогноз

Викладач медичної кафедри університету Пенсільванії та радник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Зеке Емануель зазначив, що вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіонів лише восени 2021 року.

Емануель обговорював майбутнє спортивних заходів на спеціальних дебатах і видав прогнози, які можуть поширитися на інші спортивні події, такі як футбольні чемпіонати, включаючи Євро-2020, пише Marca.

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Не розумію, чому дехто вважає, що масштабні події – конференції, концерти та спортивні турніри можна буде проводити вже цієї осені. Їхнє повернення є реальним лише восени 2021 року,

– сказав Емануель.

Це означає, що Євро-2020 і Олімпіада в Токіо, які перенесені на літо 2021 року, можуть пройти при порожніх трибунах.

УЄФА переніс Євро-2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

Олімпійські ігри в Токіо були перенесені і тепер пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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