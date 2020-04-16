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Олімпіада та Євро без глядачів: радник ВООЗ дав невтішний прогноз

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Зеке Емануель / WHYY

Викладач медичної кафедри університету Пенсільванії та радник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Зеке Емануель зазначив, що вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіонів лише восени 2021 року.

Емануель обговорював майбутнє спортивних заходів на спеціальних дебатах і видав прогнози, які можуть поширитися на інші спортивні події, такі як футбольні чемпіонати, включаючи Євро-2020, пише Marca.

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Не розумію, чому дехто вважає, що масштабні події – конференції, концерти та спортивні турніри можна буде проводити вже цієї осені. Їхнє повернення є реальним лише восени 2021 року,
– сказав Емануель.

Це означає, що Євро-2020 і Олімпіада в Токіо, які перенесені на літо 2021 року, можуть пройти при порожніх трибунах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Здоров'я ВООЗ Олімпіада-2020 Євро-2020 Спорт
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