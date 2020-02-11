Україна та Білорусь планують провести спільно Олімпіаду: наскільки це можливо

Україна розгляне можливість спільного проведення Олімпійських ігор з Білоруссю. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що це питання потребує глибшого дослідження.

З чого все почалося: пропозиція Лукашенка

Влітку 2019 року Білорусь прийняла II Європейські ігри. Проведення масштабних спортивних заходів дуже сподобалося президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Тож у вересні 2019 року він заявив про зацікавленість у проведені великих спортивних заходів в себе в країні. Серед них і Олімпіада. Та Лукашенко вже тоді дав зрозуміти, що Білорусь сама не справиться. Потрібна допомога України або Росії.

"Звичайно, нам важко змагатися з великими країнами. Але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол", – заявив Олександр Лукашенко.

Зеленський підтримав ідею

Вже у жовтні 2019 року ідею спільного проведення олімпіади підтримав і президент України Володимир Зеленський. Згоду на це підтвердив все той же Лукашенко.

Хоча ідею про проведення Олімпіади в України Зеленський заявляв ще у липні 2019 року. Як подає інформацію сайт президента Володимира Зеленського, під час зустрічі 16 липня 2019 року з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Зеленський заявив про необхідність розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.

Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі та прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними,

– заявив Зеленський.

Львів теж хоче Олімпіаду. Але зимову

В кінці жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року та посперечається за право приймати юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року.

До слова: Чи готовий Львів прийняти Олімпіаду: ексклюзивне інтерв'ю з керівником управління спорту міста

Чи реальна Олімпіада-2032 в Україні

Україна здатна організувати та прийняти Олімпійські ігри 2032 року. Однак поки що такого завдання перед міністерством молоді, культури та спорту не було. Про це наприкінці 2019 року заявив заступник міністра молоді, культури та спорту з питань спорту Володимир Шумілін під час зустрічі з журналістами.

"Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати у 2000-х, то у 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумної стратегії і політики в цьому напрямку. Я прихильник ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі. Ми не виключаємо можливість проведення в 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена ​​така мета, то ми її досягнемо. У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитися в нових побудованих залах", – заявив Шумілін.

Що вирішили в Кабінеті міністрів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ідея про спільний з Білоруссю прийнятті Олімпійських ігор заслуговує глибокого вивчення. Таку думку він висловив під час засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в олімпіаді та паралімпіаді 2020 року 11 лютого 2020 року.

На мою думку, ця ідея точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована,

– сказав Гончарук.

За словами міністр культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.

"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні у нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", – заявив Бородянський.

До слова: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Міністр Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.

В чому проблема

Міста-господарі подають заявку про проведення Олімпіади як мінімум за сім років до турніру. Тож найближчі змагання, які зможуть прийняти Україна та Білорусь – зимова Олімпіада-2030, про яку говорив Андрій Садовий, або ж літню Олімпіаду-2032, для якої і є частина необхідної у Білорусі інфраструктура.

Щодо Олімпіади-2030, то серед претендентів японське Саппоро, норвезький Ліллегаммер (обидва міста вже приймали Ігри), польська Варшава, чеська Прага та казахстанські Алмати, які були серед претендентів на Олімпіаду-2022, але поступилися Пекіну.

На Олімпіаду-2032 претендують Баку (Азербайджан), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Делі (Індія), Торонто (Канада), Будапешт (Угорщина), Найробі (Кенія), Брісбен (Австралія), Буенос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія) та Санкт-Петербург (Росія). Українських чи білоруських міст поки немає серед претендентів.

Скільки коштували Олімпійські ігри

Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо назвали бюджет турніру. Він склав 12,6 мільярда доларів (1,35 трильйона єн), але буде ще зростати. Бюджет Олімпіади-2020 не став найбільшим в історії. Поки що рекорд серед літніх Олімпіад утримує Лондон-2012. На нього організатори витратили 16,3 мільярда доларів. Наступна Олімпіада в Ріо у 2016 році обійшлася в 9,75 мільярда доларів.

Бюджет Олімпійських ігор в Парижі 2024 року оцінили у 7,6 мільярда доларів. Ігри 2028 року в Лос-Анджелесі коштуватимуть 6,9 мільярда доларів. Однак варто відзначити, що це попередні дані, а вже ближче до турнірів ці суми зростають.

Щодо зимових Олімпіад, то першість утримує Росія. Турнір в Сочі у 2014 році обійшовся в 51 мільярд доларів. Все через те, що в країні-агресорі довелося зводити всі спортивні об'єкти з "нуля". Для прикладу, наступна Олімпіада-2018 у південнокорейському Пхьончхані обійшлася країні у 12,5 мільярда доларів. При цьому що на організацію самих Ігор в Пхьончхані були витрачені 2,4 млрд доларів. Решта коштів пішли на інфраструктурні проєкти, пов'язані з Олімпіадою. Найбільш витратним з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі з Сеула в Пхьончхан, що розташований за 170 кілометрів від столиці. На цей проєкт пішло 3,4 мільярда доларів.

Чому Олімпіади збиткові

За останні 15 років жодна з Олімпіад зимових та літніх не стала надто прибутковою для країни-господарки, а в деяких країнах взагалі призвела до катастрофічних економічних наслідків. Спортивна інфраструктура, яка будувалася до цих Ігор, у більшості випадків просто залишається занедбаною.

На економічні наслідки після Олімпіад звернули увагу у 1976 році. Втрати у Монреалі, який приймав літні Ігри, склали 1,2 мільярда доларів. Через це в місті запровадили спеціальний податок на продаж тютюнових виробів. Але і цього не вистачило, щоб сплатити всі борги. Лише у грудні 2006 року, тобто через 30 років, Монреаль виплатив усі борги.

На підготовку до літньої Олімпіади в Афінах було використано близько 14 мільярдів доларів. При цьому прибутки за це "спортивне свято" не перевищили 1,78 мільярда доларів, а деякі експерти вважають саме проведення Олімпіади причиною дефолту в Греції. Зараз олімпійські селища там повністю занедбані.