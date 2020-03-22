Олімпіаду у Токіо можуть перенести: оргкомітет подав питання на розгляд

Через пандемію коронавірусу майже увесь спортивний світ пішов на тимчасову паузу. Організаційний комітет Олімпіади-2020 вже почав розглядати варіанти перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Про це повідомило агентство Reuters. Перенесення Ігор обговорюється, оскільки ситуація у світі з пандемією не покращується.

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Нас нарешті попросили змоделювати ситуацію в разі перенесення Ігор. Обговорюються плани B, C, D – в залежності від термінів відстрочки,

– заявив оргкомітет.

Розглядають можливість перенести Олімпіаду на різні дати, а також провести без глядачів. У кращому випадку Ігри можуть відкласти на місяць або 45 днів, в гіршому – перенести на рік або два.

Остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет (МОК), але позиція Японії буде важливим фактором при прийнятті рішення.

Варто відзначити, що у 2022 році відбудуться ще два масові спортивні заходи – зимова Олімпіада в Пекіні (4-20 лютого) та Чемпіонат світу з футболу в Катарі (21 листопада – 18 грудня).

Олімпіада 2020 в Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів. Бюджет Олімпіади вже перевищив 12 мільярдів доларів.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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