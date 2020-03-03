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Олімпіаду в Токіо через коронавірус можуть відкласти до кінця 2020 року

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Олімпійські ігри у Токіо можуть перенести / Daily Mail

Літні Олімпійські ігри у Токіо можуть відкласти до кінця 2020 року через загрозу розповсюдження коронавірусу.

Як пише Daily Mail, про це заявила президентка ковзанярського спорту Японії та член Палати радників Японії Сейко Хасімото.

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"Контракт передбачає проведення Ігор у 2020 році. Це можна трактувати як можливість відтермінування", – заявила Хасімото.

Ігри в Токіо заплановано на період від 24 липня до 9 серпня. І Японія, і МОК наполягають на тому, що вони зобов’язані відбутися у запланований час. Раніше повідомлялося про можливе проведення Олімпіади-2020 без глядачів.

Будь-яке перенесення Ігор буде дуже дороговартісним. Наразі відомо, що бюджет майбутньої Олімпіади складає 12,51 млрд доларів. При цьому уряд Японії витратив 1,112 млрд доларів для будівництва олімпійського стадіону.

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Спалах коронавірусу Covid19 та спорт

  • Коронавірус, який спалахнув в китайському місті Ухань, вніс свої корективи й у світ спорту. Через нього довелося перенести етап Формули-1, який мав відбутися Шанхаї 19 квітня. Коли відбудеться гран-прі Китаю – поки невідомо. Під загрозою і проведення дебютного гран-прі В'єтнаму 5 квітня.
  • В Європі найбільший осередок спалаху коронавірусу – Італія. При цьому серед інфікованих – професійний футболіст. Не обійшлося і без жертв. 23-річна Ільхам Шейхи з Ірану стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Також підтвердили наявність коронавірусу і в російського футболіста аматорського клубу та працівника Російського футбольного союзу Давида Берова.
  • В Італії перенесли частину матчів чемпіонату. Серед перенесених матчів – і принципове дербі "Ювентус" – "Інтер". Матч спочатку мав відбутися без глядачів 1 березня, але згодом вирішили перенести гру на пізніший термін.
  • Матч Ліги Європи в Мілані між "Інтером" та "Лудогорцем" провели без глядачів через запобіжні заходи в країні. Самі гравці "Лудогорця" прибули в Італію в спеціальних масках.
  • Натомість у Франції відмінили традиційні рукостискання перед грою. На такий же крок вдався й англійський "Ньюкасл" у своїх матчах. При цьому в Англії розглядають варіант, коли матчі можуть відбутися без глядачів. А в Угорщині місцевий клуб "Гонвед" відправив свого головного тренера італійця Джузеппе Санніно на карантин після його відвідин батьківщини.
  • Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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