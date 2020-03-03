Олімпіаду в Токіо через коронавірус можуть відкласти до кінця 2020 року

Літні Олімпійські ігри у Токіо можуть відкласти до кінця 2020 року через загрозу розповсюдження коронавірусу.

Як пише Daily Mail, про це заявила президентка ковзанярського спорту Японії та член Палати радників Японії Сейко Хасімото.

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"Контракт передбачає проведення Ігор у 2020 році. Це можна трактувати як можливість відтермінування", – заявила Хасімото.

Ігри в Токіо заплановано на період від 24 липня до 9 серпня. І Японія, і МОК наполягають на тому, що вони зобов’язані відбутися у запланований час. Раніше повідомлялося про можливе проведення Олімпіади-2020 без глядачів.

Будь-яке перенесення Ігор буде дуже дороговартісним. Наразі відомо, що бюджет майбутньої Олімпіади складає 12,51 млрд доларів. При цьому уряд Японії витратив 1,112 млрд доларів для будівництва олімпійського стадіону.

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