Олімпіаду в Токіо можуть перенести на один-два роки через коронавірус, – The Wall Street Journal

Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести з літа 2020 року. При цьому на один або два роки.

Таку думку в інтерв’ю висловив член організаційного комітету Олімпіади-2020 Хараюкі Такахаші в інтерв’ю The Wall Street Journal. На його думку, таке рішення було б найбільш оптимальним, щоб зменшити фінансові втрати організаторів.

"Я не думаю, що Ігри можуть бути скасовані. У Міжнародного олімпійського комітету будуть великі проблеми в цьому випадку. Одні тільки права на трансляцію в США коштують величезних грошей, яких комітет позбудеться в разі скасування Олімпіади", – розповів Хараюкі Такахаші.

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Відтак серед трьох варіантів – скасування Олімпіади-2020, проведення змагань без глядачів чи перенесення турніру на один-два роки, саме останній був би найменш збитковим у фінансовому плані. Для прикладу, лише США вклали в рекламу Олімпіади-2020 1,25 мільярда доларів.

Однак якщо переносити Олімпійські ігри на пізніший термін, то їх навряд чи вдасться провести у 2021 році. Календар змагань на цей період вже розписаний, і провести такий масовий захід є малоймовірним. Натомість змагання можна провести у 2022 році.

Варто відзначити, що у 2022 році відбудуться ще два масові спортивні заходи – зимова Олімпіада в Пекіні (4-20 лютого) та Чемпіонат світу з футболу в Катарі (21 листопада – 18 грудня).

Олімпіада 2020 в Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів. Бюджет Олімпіади вже перевищив 12 мільярдів доларів.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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