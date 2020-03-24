24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

- Читать новость на русском
Олімпіаду перенесли / Раідо Свобода

Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році можуть не відбутися. Влада Японії погодилася перенести змагання на 2021 рік. Відповідно перенесли і Паралімпійські ігри.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику Міжнародного олімпійського комітету Томасу Базу перенести Олімпіаду-2020 на наступний рік, повідомляє DW. В МОК погодилися на таке рішення.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Причиною є спалах коронавірусу у світі, який ставить під загрозу життя вболівальників та неможливість спортсменів підготуватися до змагань як слід.

На коли саме перенесуть Олімпійські ігри – поки невідомо. 

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня по 9 серпня.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

В Україні підтвердили 24 нові випадки зараження коронавірусом
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Публікації Здоров'я Олімпіада-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:24 Усик – Чісора: бій офіційно переносять на невизначений термін
Михайло Гема
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 13:40 Нова суперниця для лідерок біатлону: олімпійська чемпіонка з лижних перегон переходить у біатлон
Софія Кулай
сьогодні 13:20 Мессі та зірки футболу записали відео для ВООЗ з порадами щодо поведінки під час коронавірусу
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук