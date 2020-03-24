Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році можуть не відбутися. Влада Японії погодилася перенести змагання на 2021 рік. Відповідно перенесли і Паралімпійські ігри.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику Міжнародного олімпійського комітету Томасу Базу перенести Олімпіаду-2020 на наступний рік, повідомляє DW. В МОК погодилися на таке рішення.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Причиною є спалах коронавірусу у світі, який ставить під загрозу життя вболівальників та неможливість спортсменів підготуватися до змагань як слід.

На коли саме перенесуть Олімпійські ігри – поки невідомо.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня по 9 серпня.

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