Олімпіакос – Краснодар: прогноз букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
На кону груповий етап Ліги Чемпіонів. "Олімпіакос" у раунді плей-оф приймає "Краснодар", який сенсаційно вибив на попередній стадії португальський "Порту".
Зазначимо, що з початку березня "Олімпіакос" виграв вдома усі матчі. Негостинний прийом "Краснодару" пірейці готують в середу – матч Ліги чемпіонів на арені "Караіскакіс" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Чергової несподіванки від кубанців, принаймні у Греції, експерти не чекають.
Прогноз MarathonBet
"Олімпіакос" фаворит – коефіцієнт двійка на перемогу господарів, на гостей – 3,94. Нічия – 3,38.
Зливи голів у Піреї очікувати не варто. Коефіцієнт – 2,375 на те, що суперники заб’ють на двох щонайменше три м’ячі. Тотал менше двох з половиною – лише 1,65.
Прогноз букмекерів на матч "Олімпіакос" – "Краснодар"