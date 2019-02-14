Олімпіакос – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Перший офіційний матч у 2019 році київське "Динамо" проведе у Греції. Саме там українська команда зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперником буде непростий "Олімпіакос". Все найцікавіше про матч – в анонсі Спорт24.

Олімпіакос – Динамо. Головне

Що: перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: стадіон "Георгіос Карайсакіс", Афіни, Греція

Коли: четвер, 14 лютого, 19:55

Трансляція: телеканал "Футбол 1", сайт відеосервісу Oll.tv, текстова трансляція на сайті 24 каналу

Арбітри: Крейг Поусон, Лі Беттс, Іан Хуссін (Англія)

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Перед матчем

Ліга Європи – мало єдиний шанс для "Динамо" врятувати неоднозначний сезон. Команда так і не зуміла нічого протиставити "Шахтарю" у чемпіонаті України. Хоча якщо в УПЛ ще можна поборотися за чемпіонство, то на євроарені кияни виглядають доволі дивно. Одні матчі вони виграють "на морально-вольових", інші – мало не "зливають" слабшим суперникам.

Це буде перший матч для команди у 2019 році після трансферного вікна. Так що тут буде цікаво глянути на те, з чим команда Олександра Хацкевича підійшла до перших матчів. Тож вся увага буде прикута до новачка Франа Соля. На зимових зборах він не надто вражав. Команда довго не могла забити, відчувалося, що він ще не встиг зігратися з партнерами. Це відзначив і сам Хацкевич.

"Роботою Франа Соля я повністю задоволений. Можливо, йому треба було на зборах забити, але сподіваюся, що всі його голи ще попереду. Нам ще потрібно навчитися правильно використовувати ті моменти, коли він відкривається... Він – навчений гравець. А у нас є кваліфіковані гравці, які можуть віддати і останній пас. Я сподіваюся, що вже у матчі [проти "Олімпіакоса"] він почне забивати", – заявив Олександр Хацкевич.

Тай з моменту його підписання ігрові зв’язки з партнерами мали б вже напрацюватися. Як воно буде – покаже гра.

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"Олімпіакос" перед матчем з "Динамо"

Якщо для "Динамо" це буде перша офіційна гра (до цього команда зіграла 7 товариських матчів на зборах в Іспанії), то "Олімпіакос" вже проводить офіційні зустрічі. Перед матчем проти "Динамо" грецька команда зазнала поразки від ПАОКа у чемпіонаті 3:1. Після цього тренер "Олімпіакоса" Педру Мартінш заявив, що у матчі проти "Динамо" він проведе ротацію складу.

Окрім цього, деякі гравці "Олімпіакоса" отримали травму та не зіграють проти "Динамо". Серед них Омар Ель-Абделлауї та Костас Фортуніс.

Варто додати, що взимку "Олімпіакос" чимало попрацював на трансферному ринку. Греки підписали нападника Франко Солдано, який міг перейти і в "Динамо". А також гравця збірної Греції Йоргіса Масураса. Серед новачків команди – і колишній воротар російського "Зеніта" Юрій Лодигін.

Втрати "Динамо"

Київська команда у цьому матчі точно не зможе розраховувати на Артема Бєсєдіна, який знову відновлюється після травми. Також не зіграє за "Динамо" і Вітор Буено. Під питанням участь у грі і Тамаша Кадара.

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Слово тренерам

"Нам протистоятиме дуже сильна команда. Вміння футболістів Динамо всі добре знають. У киян є нові гравці та виконавці із міжнародним досвідом, вони дуже хороші футболісти. Це буде важка гра, ми зробимо все можливе, щоб завтра здобути позитивний результат. У нас є уявлення про суперника. Для Динамо це буде перша офіційна гра, але ми знаємо, що за останні 20 днів вони зіграли 7 матчів. Ми розуміємо, як потрібно грати", – заявив головний тренер "Олімпіакоса" Педру Мартінш.

"Глобальна мета у Лізі Європи? Перемогти. Бо навіщо тоді брати участь, якщо не ставити завдання перемагати? "Олімпіакос"? Ця команда дуже сильна, вона демонструє агресивний футбол як вдома, так і на виїзді. З ними ми маємо бути сконцентрованими протягом усього матчу", – заявив тренер киян Олександр Хацкевич.

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Прогноз на матч

Робити прогноз на першу гру "Динамо" у 2019 році доволі складно. Адже команда до цього грала лише товариські матчі. Тож невідомо, як гравці увійшли у другу половину сезону. Це може зіграти проти них. Відтак результативним результатом для "Динамо" буде навіть нічия. Головне – забити гол. Тож може бути мінімальна поразка "Динамо" 1:0 або 2:1.