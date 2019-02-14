Олімпіакос – Динамо: де дивитися онлайн матчу Ліги Європи

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Олімпіакос - Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Олімпіакос – Динамо: де дивитися онлайн матчу Ліги Європи / twitter.com/DynamoKyiv

Київське "Динамо" проведе перший офіційний матч у 2019 році. "Біло-сині" відновлять сезон матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького "Олімпіакоса". Переглянути матч можна буде в Україні.

Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде транслюватися матч "Олімпіакос" – "Динамо". Початок трансляції – о 19:50. Окрім того, о 19:00 на телеканалі "Футбол 1" стартує програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Олімпіакос" – "Динамо" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Айнтрахт" проведе Спорт24. Вона розпочнеться незадовго до початку матчу.

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Матч Ліги Європи "Олімпіакос" – "Динамо" відбудеться у четвер, 14 лютого. Початок зустрічі – о 19:55. Матч-відповідь відбудеться у Києві 21 лютого. Переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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