"Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"

"Динамо" зіграло в результативну нічию у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Київська команда в Афінах наприкінці матчу уникнула поразки від "Олімпіакоса".

Олімпіакос – Динамо 2:2

Голи: Хассан, 10, Діас, 40 – Буяльський, 28, Вербич, 90

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Перший офіційний матч у 2019 році кияни розпочали невдало. Уже на 10 хвилині активна гра "Олімпіакоса" завершилася голом Ахмеда Хассана. Єгиптянин у штрафному отримав передачу від Фортуніса й потужним ударом не залишив шансів Денису Бойку – 1:0.

Забитий гол греків не зупинив. Господарі поля продовжили насідати на ворота "Динамо" й на 19 хвилині Фортуніс ледь не збільшив перевагу. Правий захисник Кендзьора віддав невдалий пас на Бойка і форвард греків, обвівши Дениса, поцілив у стійку.

Як говорить футбольна мудрість, не забиваєш ти – забивають тобі. Кендзьора, який наварив на початку матчу на 28 хвилині приєднався до атаки. Поляк у падінні відав передачу на Буяльського, який без проблем переправив м'яч у сітку воріт "Олімпіакоса" – 1:1.

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Киянам після голу не вдалося перехопити ініціативу. Зокрема, підопічні Олександра Хацкевича володіли територіальною перевагою, але не знали, як її втілити в небезпечні моменти. Водночас багато для голу не потрібно "Олімпіакосу". Португалець Діас вирішив перевірити пильність Дениса Бойка дальнім ударом. Денис на такий удар не чекав і дозволив м'ячу залетіти в сітку. Відтак перший тайм завершився з рахунком 2:1.

По перерві першу справжню нагоду зрівняти рахунок мав Микола Шапаренко. Вербич віддав передачу на Соля, який у падінні відкинув м'яч на Миколу. Однак Шапаренко не зумів завдати точного удару по воротах "Олімпіакоса". На 64 хвилині небезпечний штрафний на підступах до володінь воротаря греків заробив Вербич. Словенець взявся виконувати стандартне положення, проте не влучив.

"Динамо" помітно перехопило ініціативу. На 70 хвилині Джозе Са продемонстрував дива реакції. Голкіпер греків відбив прицільний удар Циганкова. Віктор пробивав з меж штрафного, однак заробив тільки кутовий. За 2 хвилини господарі могли покарати киян. Зокрема, Бойко незрозуміло для чого вибіг назустріч Поденсе, проте хавбек не скористався помилкою Дениса й не влучив у порожні ворота.

Упродовж другого тайму команди продовжили грати на зустрічних курсах. "Динамо" помітно володіло ініціативою й наприкінці зустрічі таки досягли свого. На 90 хвилині Циганков у штрафному скинув на Вербича, який злету заніс м'яч у ворота господарів – 2:2.

Часу, щоб вирвати перемогу у команд не залишилося, відтак бойова нічия 2:2. Уже 21 лютого клуби проведуть матч-відповідь у Києві на НСК "Олімпійський".

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