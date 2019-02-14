Олімпіакос – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти грецького "Олімпіакоса". Матч відбудеться в Афінах. І це буде перша офіційна гра "Динамо" у 2019 році.

Читайте також: Олімпіакос – Динамо: анонс матчу Ліги Європи Команди підходять до цього матчу у доволі різних станах. Якщо "Динамо" грало лише товариські матчі на зборах (і не зажди надто вдало), то "Олімпіакос" перед цим на вихідних поступився своєму головному конкуренту – ПАОКу, за який виступає українець Євген Шахов. Матч "Олімпіакос" – "Динамо" розпочнеться о 19:55.