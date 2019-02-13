Олімпіакос – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Для київського "Динамо" врятувати не надто виразний сезон може тільки виступ у Лізі Європи. Команда Олександра Хацкевича ставить перед собою завдання пройти якнайдалі. На заваді киянами може стати "Олімпіакос".

Букмекери у першому матчі між цими командами у Греції віддають перевагу саме "Олімпіакосу". У William Hill на перемогу господарів поля виставили коефіцієнт 1,95. У той час як перемога "Динамо" оцінена в 4,20. Нічия у матчі – 3,30.

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При цьому шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи поки більші саме у "Динамо". На їх прохід у наступний раунд стоїть коефіцієнт 1,67. На те, що дальше пройде "Олімпіакос" – 2,10.

Схожі коефіцієнти дає і PariMatch – 4,20 на перемогу "Динамо". Перемога "Олімпіакоса" – 1,98. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,40.

Щодо проходу у наступний раунд, то тут показники дещо відрізняються від попередніх на користь грецької команди. Однак "Динамо" і надалі фаворит у цій парі – 1,77 на їх прохід на противагу 2,05 на прохід "Олімпіакоса".

Найнижчий коефіцієнт на перемогу "Динамо" – у "Фаворит спорт". Їх експерти оцінили перемогу киян в 3,75. Перемога "Олімпіакоса" – 2,02. Нічия – 3,45.

Натомість шанси на прохід у наступний раунд тут майже рівні – 1,84 на "Динамо" та 1,97 на "Олімпіакос".

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Матч "Олімпіакос" – "Динамо" відбудеться у четвер, 14 лютого. Початок зустрічі о 19:55. Матч-відповідь відбудеться у Києві 21 лютого. Переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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