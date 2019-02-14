"Олімпіакос" забив другий гол у ворота "Динамо": відео
Грецький "Олімпіакос" та київське "Динамо" вже забили три голи в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Попереду наразі саме греки.
Олімпіакос – Динамо 2:1
Голи: Хассан, 10, Діас, 41 – Буяльський, 28
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На десятій хвилині своєї прізвище на табло записав Ахмед Хассан, який потужним ударом прошив Дениса Бойка – 1:0.
Відео голу Хассана
Попри те, що "Олімпіакос" володіє ініціативою, киянам вдалося зрівняти рахунок. Гол забив Віталій Буяльський.
Відео голу Буяльського
На 41 хвилині Діас знову вивів "Олімпіакос" вперед. Португалець прекрасним ударом здалеку застав зненацька Дениса Бойка.
Відео голу Діаса
Джерело: 24 Канал
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