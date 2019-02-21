"Олімпіакос" порадив фанатам у Києві не вступати в дискусії про війну на Донбасі та Росію

Грецький "Олімпіакос" перед матчем з "Динамо" у Києві на НСК "Олімпійський" опублікував ряд правил для своїх уболівальників. Серед них прохання не вступати у політичні дискусії та не використовувати російську символіку.

На офіційному сайті клубу фанатам "Олімпіакоса" у Києві не рекомендується:

вступати у політичні дискусії, особливо про війну на Сході України

використовувати прапори Російської Федерації та інші символи РФ

використовувати символіку "Олімпіакоса" на вулицях

використовувати прапори СРСР та іншу комуністичну символіку на вулицях

використовувати символіку московського Спартака на вулицях (у "Олімпіакоса" та "Спартака" однакові червоно-білі кольори).

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Також фанатам не рекомендується користуватися громадським транспортом у Києві, а за потреби їздити на таксі.

Такі рекомендації не позбавлені сенсу. Під час матчу в Афінах 14 лютого між вболівальниками "Динамо" та правоохоронцями на трибунах виникла бійка. Перед тим сутички були й між фанатами обох клубів на вулицях міста. Також за день до матчу у Києві побилися фанати "Динамо" та німецького "Айнтрахту", які направлялися у Харків на матч з "Шахтарем".