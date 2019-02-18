"Олімпіакос" розгромив чемпіона Греції перед матчем Ліги Європи з "Динамо"

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"Олімпіакос" здолав АЕК
"Олімпіакос" здолав АЕК / twitter.com/olympiacos_org

Грецький "Олімпіакос", суперник київського "Динамо" по 1/16 фіналу Ліги Європи, здобув фантастичну перемогу в Суперлізі.

У матчі 21 туру чемпіонату Греції "Олімпіакос" на своєму полі впевнено обіграв АЕК (4:1), за який виступає українець Дмитро Чигринський.

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Підопічні Педру Мартінша усі свої чотири м'ячі забили вже в другій половині протистоння. За господарів відзначилися Мохамед Камара (50 хвилина), Костас Фортуніс (72, 87) та Ахмед Хассан (83).

Що стосується АЕКа, то свій єдиний у цій зустрічі гол вони провели вже на третій хвилині. За гостей забив Езікель Понсе.

Після цієї гри "Олімпіакос" залишився на другому місці, але відірвався від третього АЕКа вже на 8 очок.

У наступному матчі "Олімпіакос" зіграє на виїзді проти київського "Динамо" в Лізі Європи. Початок гри о 22:00. Перший поєдинок завершився внічию – 2:2.

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Теги: Ліга Європи Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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