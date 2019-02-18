"Олімпіакос" втратив лідера команди перед грою з "Динамо"
Півзахисник грецького "Олімпіакоса" Лазарос Христодулопулос не зможе взяти участь в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо".
32-річний лідер греків травмувався у матчі з АЕКом, який його команда виграла 4:1.
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Футболіст отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна і пропустить залишок сезону. Очікується, що гравець буде прооперований 19-20 лютого, інформує Gazzetta.gr.
У першому матчі з "Динамо" Христодулопулос відіграв 10 хвилин, він вийшов на заміну на 81-й хвилині.
Всього в поточному сезоні він провів 26 матчів у складі "Олімпіакоса", в яких забив 9 голів і зробив одну результативну передачу.
Матч "Динамо" – "Олімпіакос" відбудеться 21 лютого на НСК "Олімпійський". Перша гра між командами у Греції завершилася результативною нічиєю 2:2.
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