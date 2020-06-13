У суботу, 13 червня, "Олімпік" зіграв із ФК "Львів" у матчі 26 туру чемпіонату України з футболу.

Олімпік – Львів 2:0

Гол: Тейшейра, 53, 84

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Господарі невдало розпочали матч і могли пропустити вже на 5-й хвилині зустрічі. Паніка біля воріт Кичака, банальний навіс і оборона донеччан не змогла навести порядок в штрафній, Бопесу пробивав по воротах. Згодом Кичак вийшов з воріт, Велвес перекинув кіпера і тільки Лебеденко виніс м'яч з порожніх воріт.

Вже у другому таймі "Олімпік" відкрив рахунок у зустрічі. Тейшейра забив за меж штрафної після пасу Коавченка і провалу двох центрбеків – 1:0.

Відео першого голу Тейшейри

Також варто відзначити момент ФК "Львів" на 67-й хвилині. Кичак вийшов далеко з воріт, Нич пробивав головою, і в останній момент голкіпер зреагував.

Розв'язка у матчі наступила на 84-й хвилині, коли Тейшейра чудовим ударом з-за меж штрафного завершив шикарну комбінацію, в якій взяло участь півкоманди.

Відео другого голу Тейшейри