Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін має намір об'єднатись із "Чорноморцем". Він планує перевезти такий проєкт у Одесу, щоб відродити місцевий футбол.

Гучну звістку власник донеччан повідомив у коментарі Tribuna.

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Несподівана заява

За словами Гельзіна, він хоче повернути Прем'єр-лігу в Одесу. Він серйозно налаштований купити стадіон "Чорноморець" та згодом перевезти "Олімпік" у Одесу.

Зараз відбувається діалог з власниками футбольної арени. Згодом почнуться переговори з одеським клубом. Прізвище партнера із яким Гельзін готовий розвивати цей проєкт, він не називає.

Як тільки буде домовленість про купівлю стадіону, тоді сторони перейдуть до іншої стадії переговорів.

Підкреслимо, що стадіон Чорноморець придбала компанія зі США, яка була заснована у 2016 році, вона немає жодного відношення до спорту.

Ми готові змінити бренд "Олімпік" і виступати під іншим ім'ям, якщо вийде,

– заявив Гельзін.

УАФ та одеська федерація футболу підтримують такий проєкт власника "Олімпіка".