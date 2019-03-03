"Арсенал-Київ" у меншості мінімально переміг "Олімпік": відео голу

Донецький "Олімпік" в рамках 20 туру української Прем'єр-ліги на домашньому полі поступився "Арсенал-Києву", який половину матчу грав удесятьох.

Олімпік – Арсенал-Київ 0:1

Гол: Вакуленко, 11 (пен)

Вилучення: Башлай, 35 (Арсенал-Київ)

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Вже на 10 хвилині матчу гості заробили пенальті – Міссі увірвався в штрафну "Олімпіка" і його збив Цимбалюк. 11-тиметровий удар точно реалізував Вакуленко в лівий верхній кут воріт. Бетім вгадав напрямок польоту м'яча, але нічим не зміг допомогти своїй команді.

Відео голу Сергія Вакуленка у матчі Олімпік – Арсенал-Київ

На 35 хвилині "Арсенал" залишився у меншості. Башлай збив Матара у куті штрафного майданчику і після наради з лайнсменом арбітр показав другий гірчичник гравцеві київського клубу.

Після перерви запал у матчі спав, а всі намагання донецького клубу бодай зрівняти рахунок у матчі перекреслила впевнена гра воротаря киян Романа Підківки.

Після 20-ти зіграних турів УПЛ "Арсенал-Київ" (11 очок) залишається на 12 місці в турнірній таблиці – відставання від "Чорноморця" 4 очки. "Олімпік" йде десятим (19 очків).

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