"Олімпік" з новим тренером переміг "Арсенал-Київ" і перервав неймовірну серію: відео

У 25-му турі чемпіонату України у другій шістці "Олімпік" здолав "Арскенал-Київ". Донеччани зуміли перервати серію з 12 поспіль матчів без перемог у рамках УПЛ.

Олімпік – Арсенал-Київ 2:0

Голи: Гай, 37 (пен.), Дегтярьов, 45

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"Олімпік" та "Арсенал-Київ" ведуть пряму боротьбу за виживання. Кияни провалили половину сезону, внаслідок чого довгий час були аутсайдерами чемпіонату. Однак останнім часом справи "канонірів" налагодилися й вони збільшили свої шанси на виживання. До матчу з донеччанами "Арсенал-Київ" набрав 18 очок та розміщувався на 11-й позиції.

Донеччани ж повна протилежність киян. "Олімпік" досить посередньо провів осінню частину сезону, однак навесні не виграв жодного поєдинку. Остання звитяга "олімпійців" датована ще 21 жовтня 2018 року. Тому не дивно, що "Олімпік" опустився на 10-е місце і з 21 очком в активі ризикує покинути УПЛ. Заради збереження прописки в УПЛ "Олімпік" навіть призначив нового тренера Ігоря Климовського і це був його дебют на чолі команди.

Уже на перших хвилинах гості мали можливість відкрити рахунок. Віч-на-віч з голкіпером вийшов Владислав Калітвінцев, однак пробив у голкіпера. На 4 хвилині "Олімпік" відповів схожим випадом, але Геннадій Пасіч з близької відстані влучив у Романа Підківку.

Після гарячих стартових хвилин футболісти заспокоїлися. Ініціативою володіли господарі, але кияни не цуралися проводити швидкі контратаки. Однак перший гол забив таки "Олімпік". Вакуленко у штрафному збив Цимбалюка й арбітр призначив пенальті, який реалізував Гай. А наприкінці тайму донеччани закріпили успіх. Тейшейра легко прорвався правим флангом і викотив на Дегтярьова, який переправив м'яч у порожні ворота – 2:0.

Після перерви "Арсенал-Київ" прагнув відігратися, відтак наставник гостей зробив дві заміни. На 46 хвилині підсилив атаку Джаба Ліпартія, а на 57 хвилині Оріховського змінив Козак. Третю заміну Ігор Леонов використав на 59 хвилині. Замість Вакуленка вийшов Сагуткін. І перший момент по перерві на 64 хвилині виник саме у свіжого гравця. Ліпартія замикав навіс з флангу головою, але пробив вище.

На 71 хвилині "каноніри" отримали поодинокий шанс відіграти один гол. Гості заробили небезпечний штрафний поблизу воріт "Олімпіка", однак Калітвінцев пробив у стінку. Як слід виконувати штрафні на 74 хвилині продемонстрував Павло Ксьонз. Футболіст донецького клубу гостро подав у штрафний киян, чим створив момент для Гришка. Але останній не зміг як слід приборкати м'яч, тому Підківка ліквідував загрозу.

До завершення матчу команди більше не забивали, тому два голи "Олімпіка" у першому таймі стали вирішальними. Таким чином, господарі поля виграли та перервали серію з 12 матчів без перемог. Після цього матчу "Олімпік" набрав 24 очки й закріпився на 10-й позиції. У свою чергу "Арсенал-Київ" продовжує утримувати 11-е місце й далі ризикує понизитися у класі. Наступний матч "Олімпік" зіграє 27 квітня проти "Карпат", а кияни 29 квітня поміряються силами з "Десною".

Олімпік – Арсенал-Київ – відеоогляд матчу

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