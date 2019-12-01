Олімпік – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Олімпік – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / fcdynamo.kiev.ua

У неділю, 1 грудня, у Києві відбудеться останній матч 16 туру чемпіонату України. "Олімпік" зіграє проти київського "Динамо". Переглянути гру можна по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі донецького "Олімпіка" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У прямому ефірі матч "Олімпік" – "Динамо" покаже перший з них. Початок трансляції о 19:25. Сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн матч "Олімпік" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

У чемпіонаті України "Олімпік" не знає поразок ось уже як 5 матчів. Підопічні Вісенте Гомеса за 15 турів набрали 18 очок.

Натомість "Динамо" не демонструє переконливу гру. Наразі у киян 30 очок. У чемпіонаті "біло-сині" вже зазнали трьох поразок та ще тричі зіграли внічию.

Огляд матчу "Олімпік" – "Динамо" та відео голів буде опубліковано на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо ФК Олімпік
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