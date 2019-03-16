Олімпік – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У неділю, 17 березня, донецький "Олімпік" на домашньому полі прийматиме київське "Динамо" в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Перед зустріччю в турнірній таблиці УПЛ команда В'ячеслава Шевчука йде 10-ю, набравши 20 очок, у підопічних Олександра Хацкевича 47 пунктів в активі і друге місце.

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William Hill

У цій букмекерській конторі на виїздну перемогу киян дають коефіцієнт 1,14. У те, що донеччани завдадуть "Динамо" поразку в рамках УПЛ коефіцієнт – 13,00. Нічию оцінили в 6,50.

PariMatch

У PariMatch на звитягу "біло-синіх" дають киефіцієнт 1,19. На успіх команди В'ячеслава Шевчука – 17,5. Нічия – 6,60.

Marathon bet

У цій компанії перемогу "Динамо" оцінили коефіцієнтом 1,19. На те, що "Олімпік" переможе – 11,50. Коефіцієнт на те, що команди розійдуться миром – 7,60.

Матч 22 туру чемпіонату України "Олімпік" – "Динамо" відбудеться в неділю, 17 березня, у Києві. Початок матчу – о 19:30.

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