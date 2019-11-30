Олімпік – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

1 грудня у рамках 16 туру чемпіонату України зустрінуться донецький "Олімпік" та київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Олімпік – Динамо: прогноз

"Динамо" після матчу проти "Мальме" у Лізі Європи, ймовірно, перебуває у поганому настрої. "Біло-сині" поступилися шведами з рахунком 4:3 й не змогли достроково вийти у плей-офф. Таким чином, у матчі з "Олімпіком" кияни повинні спробувати реабілітуватися перед власними фанатами.

Водночас донецький клуб перебуває у піднесеному настрої. Донеччани в п'яти останніх матчах чемпіонату України зуміли здобути 4 перемоги та тільки одного разу зіграли внічию. Це говорить про те, що "Олімпік" може стати черговим каменем спотикання для "Динамо".

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері "Динамо" очевидний фаворит поєдинку. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" у матчі з "Олімпіком" 1,20. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,60.

Шанси "Олімпіка" перемогти "Динамо" фахівці "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 14,50. Коефіцієнт на те, що в поєдинку забитими м'ячами відзначаться два клуби – 2,42.

Прогноз Pari Match

Остання гра між "Динамо" та "Олімпіком" була зіграна 24 серпня на НСК "Олімпійський". Команди несподівано розійшлися нічиєю 1:1. Коефіцієнт на те, що "Олімпік" зуміє забити гол у ворота "Динамо" – 2,15. Якщо ж донеччанами не вдасться це зробити – коефіцієнт 1,66.

Популярним рахунком у цьому протистоянні є 1:0. Коефіцієнт на те, що "Динамо" і ТМ 2.5 – 3,40. Якщо ж "Олімпік" не програє киянам і ТМ 2.5 – коефіцієнт 5,70.

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Прогноз 1xbet

Наразі "Олімпік" тренує іспанець Вісенте Гомес, який раніше працював у "Динамо". Очевидно, що іспанець спробує засмутити свою колишню команду. Донеччани тільки одного разу перемогли "Динамо" в офіційній грі з рахунком 2:1.

Коефіцієнт на те, що "Олімпік" завдасть "біло-синім" поразки з ідентичним рахунком – 36. Натомість кияни, як написано раніше, люблять перемагати з результатом 1:0. Коефіцієнт на таку звитягу "Динамо" – 6,5.

Поєдинок "Олімпік" – "Динамо" відбудеться 1 грудня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок гри о 19:30.