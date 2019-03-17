Русин приніс "Динамо" перемогу в матчі з "Олімпіком": відео

"Динамо" у матчі 22 туру чемпіонату України зуміло переграти донецький "Олімпік". Перемогу киянами приніс гол Назарія Русина.

Олімпік – Динамо 1:2

Голи: Гай, 27 (пен.) – Циганков, 13 (пен.), Русин, 39

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"Динамо" після другої болючої поразки в Лізі Європи від "Челсі" знову отримало шанс реабілітуватися на внутрішній арені. Якщо минулого тижня "біло-сині" легко розтрощили "Арсенал-Київ", то з "Олімпіком" киян чекала важка гра.

Початок матчу аж ніяк не назвеш жвавим. Номінальні гості не могли якісно вийти зі своєї половини поля. У свою чергу "Олімпік" позиційно атакував, але не міг створити хороших нагод. А вже на 12 хвилині кияни заробили курйозний пенальті. Воротар господарів збив Гармаша під час прострілу у штрафний. Арбітр вказав на точку.

Пенальті вирішив виконати Віктор Циганков. Лідер киян пробив у кут. Хоча воротар "Олімпіка" дотягнувся до м'яча, удар Віктора був сильним і м'яч таки перетнув лінію воріт.

Десь нелогічний гол ще більше активізував підопічних В'ячеслава Шевчука. І вже на 26 хвилині вони були винагороджені. Арбітр призначив пенальті у ворота "Динамо" через падіння Матара, на якому сфолив угорець Кадар. Гай впевнено забив гол і зрівняв рахунок.

Після 30 хвилини команди почали грати практично без центру поля. У "Динамо" на 34 хвилині Миколенко пробивав головою з меж штрафного, але не поцілив у ворота. Господарі відповіли прицільним ударом Пасіча, який парирував Бойко.

На 39 хвилині гойдалки завершилися голом "біло-синіх". Циганков подав у штрафний на Русина, який випередив захисників та точно пробив головою.

Після другого голу "Динамо" мало ще один стовідсотковий момент. Кендзьора прострілив на Гармаша, який з двох метрів не зумів переправити м'яч у сітку воріт Халімі.

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Олімпік – Динамо – відео кращих моментів першого тайму

На 52 хвилині Миколенко зробив чудовий простріл на Гармаша, але той з убивчої позиції знову не змін відзначитися. Згодом Денис змарнував ще одну чудову нагоду після розрізного пасу Циганкова. Ще через декілька хвилин Сідклей не зміг завершити триходівку киян. Гармаш відпасував на Циганкова, який в один дотик віддав на бразильця, але той не переграв воротаря "Олімпіка".

Хорошу нагоду відзначитися на 68 хвилині змарнував Буяльський. Віталій з меж штрафного пробив повз ворота після класної передачі від Шапаренка. На 77 хвилині Циганков увірвався у штрафний і, змістившись у центр, завдав удару, але надто слабкого, щоб переграти воротаря гостей.

На 80 хвилині третій гол за "Динамо" мав забивати Шепелєв, але хавбек після чергового класного прострілу від Миколенка влучив у оборонця "Олімпіка". До завершення гри команди більше не забивали й кияни здобули важку звитягу.

"Динамо" завдяки перемозі набрало 50 очок і продовжує програвати "Шахтарю" 7 балів. "Олімпік" же з 20 балами у наступні місяці боротиметься за виживання. Команда Шевчука на 10-у місці й виграє у "Чорноморця" всього чотири очки. Одеси на 11 позиції. Останнє місце посідає "Арсенал-Київ", який свій матч 22-го туру зіграє 18 березня проти "Ворскли".

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