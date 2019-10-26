"Олімпік" у божевільному матчі з 5 голами переміг "Дніпро-1": відео

У суботу, 26 жовтня, "Олімпік" приймав "Дніпро-1" в рамках 12 туру УПЛ. На двох команди забили 5 голів, а перемогу в божевільному матчів вирвали донеччани.

Олімпік – Дніпро-1 3:2

Голи: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 70

Вилучення: Сафронов, 69 (Дніпро-1)

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Результативний початок

Донеччани більш агресивно розпочали гру: уже на 4 хвилині Євген Пасіч зумів у падінні пробити по воротах дніпрян. Від голу гостей врятувала стійка. Відразу в наступній атаці підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок у грі. Когут замкнув простріл від Коркішко – 1:0.

Господарі відігралися досить швидко. Вантух на 11 хвилині закинув в штрафний, м'яч опинився у Пасіча, який в дотик вивів на ворота Тейшейру. Француз елегантно поцілив у "дев'ятку" – 1:1.

Через декілька хвилин Пасіч міг виводити "Олімпік" вперед. Він прийняв м'яч у штрафному, змістився до центру й пробив по воротах. Юрчук відбив постріл, перевівши на кутовий. Захист "Дніпра-1" посипався й "олімпійці" за декілька хвилин змарнували 2 нагоди відзначитися. Гості оговталися ближче до середини тайму. Зокрема, на 27 хвилині Сафронов небезпечно пробив здалеку, але Кринський парирував удар.

Драматична звитяга

У середині другого тайму гості залишилися у меншості: Сафронов отримав другу жовту картку й був вилучений. "Олімпік" відразу скористався переваго. Свіжий Балашов чудово подав на дальню стійку, а Кравчук пробив під поперечину.

Не встигли підопічні Вісенте Гомеса відсвяткувати, як дніпряни відновили паритет. Оборонець гостей виконав передачу майже через все поле. "олімпійці" чомусь не зупинили м'яч і дозволили Назаренку переграти воротаря – 2:2.

Хороший момент, щоб знову вийти вперед "Олімпік" мав на 76 хвилині. Після навісу з флангу м'яч відлетів до Балашова, але той з меж штрафного пробив значно вище. Через декілька хвилин Балашов реабілітувався. Футболісти "Олімпіка" заробили штрафний біля воріт дніпрян. Балашов віддав пас на Вантуха, який красиво пробив по воротах гостей – 3:2.

На більше команди не спромоглися, відтак "Олімпік" здобув драматичну перемогу з рахунком 3:2.

Завдяки цій перемозі команда Вісенте Гомеса покинула підвалини турнірної таблиці чемпіонату України. Тепер "Олімпік" має рівну кількість очок з "Дніпром-1" – по 11. Зазначимо, що підопічні Михайленка програли 4 матч поспіль у чемпіонаті.

Олімпік – Дніпро-1 відеоогляд матчу