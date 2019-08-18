"Карпати" у більшості здобули першу перемогу в сезоні, Гуцуляк оформив дубль: відео

Львівські "Карпати" здобули першу перемогу в новому сезоні. У неділю, 18-го серпня, в рамках 4-го туру чемпіонату України в Києві "леви" переграли аутсайдера ліги донецький "Олімпік".

Олімпік – Карпати 1:3

Голи: Політило, 62 – Гуцуляк, 26, 65, Ді Франко, 42

Вилучення: Фабіньо, 23 (Олімпік)

Незабитий пенальті: Гуцуляк, 26 (Карпати)

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До цього поєдинку "Карпати" набрали тільки одне очко, зігравши вдома внічию з "Маріуполем". Гіршою статистика була тільки в "Олімпіка", який на старті сезону програв усі матчі. Відтак, аутсайдери УПЛ в Києві визначали сильнішого.

У першій половині матчу гострішими були саме гості, хоча небезпечних моментів було вкрай мало. На 16 хвилині небезпечно пробив зі штрафного новачок львів'ян Войковіц. Пеньков витягнув м'яч з кута воріт. Відразу після цього "Карпати" отримали право виконати кутовий. Після подачі з кута поля ледь не відзначився Кучер, який дебютував за нову команду. Удару Олександра забракло точності.

Можливо, вирішальним у матчі став епізод на 23 хвилині. Фабіньо, який вже мав жовту картку, на межі штрафного збив футболіста "Карпат". Арбітр вирішив продемонструвати гравцю донеччан червону картку та призначити пенальті. Момент надзвичайно суперечливий, але рефері рішення не змінив.

До 11-метрової позначки підійшов Гуцуляк. Пеньков відбив удар гравця "Карпат", але Гуцуляк був першим на добиванні й відкрив рахунок у грі. Як би це не було дивно, але господарі заграли краще в чисельній меншості. "Олімпік" почав більше атакувати, однак справжніх проблем Підківці не створив. Натомість "Карпати" на 42 хвилині зробили серйозну заявку на перемогу.

Сумбурна атака "левів" завершилася елегантним ударом Ді Франко точно в кут воріт "Олімпіка" – 2:0. Під час однієї з фаз гольової атаки "Карпат" Гуцуляк відмахнувся і зачепив рукою гравця "Олімпіка" Салу. Але арбітр вирішив не зупиняти атаку "левів" і дозволив їм забити гол. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь гостей.

Олімпік – Карпати – відео кращих моментів першого тайму

По перерві команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу неймовірний прохід вдався Гуцуляку. Удару Олексія забракло тільки сили, тому Пеньков легко ліквідував загрозу. У відповідь "Олімпік" ледь не забив після кутового. Новачок донеччан Зотько скористався сумбуром у штрафному "левів" і гостро пробив. Та м'яч полетів вище.

На 61 хвилині матчу арбітр вирішив "віддати" борг "Олімпіку". Денис Шурман призначив дивний пенальті у ворота "Карпат", яке впевнено реалізував Політило – 1:2. Та раділи господарі тільки декілька хвилин. На 65 хвилині Гуцуляк оформив дубль. Нападник "Карпат" скористався помилками донеччан в обороні й дальнім ударом відновив перевагу своєї команди у два голи.

Третій гол "Карпат" заспокоїв обидві команди. Господарі, які продовжували грати в чисельній меншості, не знайшли в собі сил знову відігратися. У свою чергу "леви" грамотно втримали перевагу та здобули першу перемогу в новому сезоні.

Наступний матч "Карпати" зіграють вдома проти луганської "Зорі". Складне випробування чекає "Олімпік", який зіграє проти "Динамо". У киян, як відомо, змінився тренер.