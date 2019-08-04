"Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями: відео

У другому турі УПЛ донецький "Олімпік" приймав новачка чемпіонату "Колос". У матчі було аж три вилучення, а все вирішив єдиний гол з пенальті.

Олімпік – Колос 0:1

Гол: Гавриш, 68 (пен)

Вилучення: Пеньков, 66, Абубакар, 90+4 – Смирний, 43

Обидві команди по різному стартували у чемпіонаті. "Колос" виграв свій дебютний матч у "Маріуполя". Натомість "Олімпік" програв "Дніпро-1". Тож донецька команда намагалася взяти перші очки в цьому сезоні. У підсумку – 11 ударів до кінця матчу, на противагу трьом ударам команди з Ковалівки. Але щодо ударів у площину воріт, то тут 3:3.

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"Олімпік" міг виходити вперед, коли після однієї з атак м’яч влучив у штангу і вилетів у поле. Першим на добиванні був Завійський, але півзахисник відправив м’яч вище воріт.

А незадовго до перерви гості залишилися у меншості. Смирний, який ще на 8-й хвилині зустрічі отримав жовту картку, на 43-ій хвилині порушив правила під час атаки. І отримав ще одну жовту картку. Яка стала для нього червоною. Так "Колос" у другому матчі поспіль в УПЛ грав матч в меншості.

Та на 65-ій хвилині "Олімпік" "вирівняв" склади. Після розіграшу штрафного воротар Пеньков збив Нехтія, який намагався переправити м’яч у ворота суперників. За це арбітр призначив пенальті, а замість Політила вийшов інший воротар – Хатімі. Він вгадав напрям польоту м’яча, але не дотягнувся до нього. Забив Гавриш. Головний тренер "Колоса" Костишин не дивився за цим моментом, обернувшись в іншу сторону.

У кінці матчу "Олімпік" взагалі залишився у меншості. Абубакар відмахнувся від суперника у чужому штрафному майданчику, і арбітр зустрічі показав йому пряму червону картку.

Відтак "Колос" виграє два перші матчі в чемпіонаті. "Олімпік" стартує з двох поразок поспіль.