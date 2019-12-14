"Маріуполь" вирвав перемогу в "Олімпіка" та піднявся у верхню шістку УПЛ: відео

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Олімпік – Маріуполь: результат та відео голів

14 грудня "Олімпік" приймав вдома "Маріпуоль" в рамках 18 туру УПЛ. Гості зустрічі вирвали перемогу на останніх хвилинах.

Олімпік – Маріуполь 1:2

Голи: Шахаб, 49 – Чурко, 53 (пен.), Путрія, 89

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Першими рахунок у матчі відкрили господарі поля. Дава проспав передачу собі за спину, після чого Шахаб увірвався в штрафну, і пробив точно в правий нижній кут – 1:0.

Відео голу Шахаба

Втім, рахунок у матчі став рівним вже за 4 хвилини. Мишньов впав у чужій штрафній після фолу Кринського і арбітра вказав на 11-метровий удар. Пенальті точним ударом в лівий нижній кут реалізував Чурко.

Відео голу Чурка

Наприкінці зустрічі азовцям все ж вдалося здобути перемогу в матчі – Путрія вдало підставив ногу під простріл Горубнова від лицьової на лівому фланзі. 1:2 і важка перемога "Маріуполя".

Таким чином, ця перемога дозволила "Маріуполю" впевнено піднятися у верхню шістку УПЛ (22 очки). "Олімпік" з 18-ма очками йде дев'ятим.

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14 грудня
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олімпік ФК Маріуполь
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