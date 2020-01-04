"Олімпік" може підписати ексголкіпера збірної України та "Динамо"

Голкіпер "Сабаїлу" Олександр Рибка роздумує над поверненням в Україну. Футболіст може продовжити кар'єру в "Олімпіку".

Про це повідомляє Dynamomania.com.

Читайте також: Хорватський нападник прокоментував трансфер у "Динамо"

Рибка приєднався до "Сабаїлу" в січні минулого року в статусі вільного агента. У травні українець продовжив контракт з азербайджанським клубом.

В Україні Рибка виступав у складі "Шахтаря", "Динамо" та "Оболоні". У січні 2012 року Олександр був відсторонений від футболу на два роки після того, як в його крові були виявлені заборонені препарати.

У нинішньому сезоні 32-річний Рибка провів 5 матчів за "Сабаїл", пропустивши 8 голів. Голкіпер пропустив старт сезону через травму коліна.

До слова, "Олімпік" пішов на зимову перерву дев'ятим, маючи в активі 18 очок після 18 турів.