"Олімпік" може підписати ексголкіпера збірної України та "Динамо"
Голкіпер "Сабаїлу" Олександр Рибка роздумує над поверненням в Україну. Футболіст може продовжити кар'єру в "Олімпіку".
Про це повідомляє Dynamomania.com.
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Рибка приєднався до "Сабаїлу" в січні минулого року в статусі вільного агента. У травні українець продовжив контракт з азербайджанським клубом.
В Україні Рибка виступав у складі "Шахтаря", "Динамо" та "Оболоні". У січні 2012 року Олександр був відсторонений від футболу на два роки після того, як в його крові були виявлені заборонені препарати.
У нинішньому сезоні 32-річний Рибка провів 5 матчів за "Сабаїл", пропустивши 8 голів. Голкіпер пропустив старт сезону через травму коліна.
До слова, "Олімпік" пішов на зимову перерву дев'ятим, маючи в активі 18 очок після 18 турів.