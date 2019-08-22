"Олімпік" офіційно підписав балканського футболіста

Півзахисник Демір Імері продовжить кар'єру в донецькому "Олімпіку". З 23-річним гравцем підписаний контракт строком на 2,5 року.

Новачок "Олімпіка" буде виступати за донецький клуб під 31-м номером, інформує сайт команди.

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Хавбек народився в Північній Македонії, також має громадянство Албанії. Основна позиція – правий півзахисник, також здатний зіграти центрального й лівого хавбека.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 100 000 євро. Футболіст – вихованець клубу "Работнічки". Також грав за македонські команди "Шкендія-79", "Горизонт" Турново й "Ренова", албанську "КаМЗ" і фінський "Кемі".

Останнім клубом Імері була мальтійська "Моста", за яку він забив три голи в 6 матчах. Забив 6 голів у 16 ​​матчах за молодіжні збірні Північної Македонії різного віку.

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