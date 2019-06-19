"Олімпік" офіційно залишиться в УПЛ

Донецький "Олімпік" зможе продовжити виступи в українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні, незважаючи на дискваліфікацію команд U-19 і U-21 за участь в договірних матчах.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін повідомив, що Українська асоціація футболу видала донецькому клубу атестат на сезон Прем'єр-ліги 2019/20.

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Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестата нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого "Олімпік" – не просто пусте слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі.

За останній місяць нашому клубу довелося пережити найскладніший період в його історії. Нам довелося протистояти явищам, з якими ми ніколи раніше не стикалися: несправедливістю і цькуванням. І я радий заявити про те, що ми пройшли цей шлях з високо піднятою головою і вийшли переможцями в цій боротьбі,

– сказав Гельзін.

Донецький "Олімпік" раніше не отримав атестат на сезон 2019/2020, так як у клубу за договірні матчі дискваліфіковані команди U-19 і U-21. Але інші клуби УПЛ підтримали бажання "Олімпіка" продовжувати грати в елітному дивізіоні.

Спорт 24 писав, що місце "Олімпіка" в наступному розіграші УПЛ міг зайняти "Арсенал-Київ", який фінішував на останньому місці чемпіонату. Також на місце донецького клубу претендував "Чорноморець". Моряки в плей-офф поступилися "Колосу" (0:0, 0:2).

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