"Олександрія" втримала нічию з "Олімпіком", граючи весь матч вдесятьох: відео

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Олімпік – Олександрія: огляд, рахунок, відео голів матчу 10.11.2019
Олімпік – Олександрія: результат та відео

У неділю, 10 листопада, "Олімпік" вдома зіграв внічию з "Олександрією" в рамках 14 туру УПЛ.

Олімпік – Олександрія 0:0

Вилучення: Паньків, 6 (Олександрія)

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Вже на 6-й хвилині зустрічі "Олександрія" залишилася в меншості. Пряму червону картку отримав голкіпер гостей Юрій Паньків. Він порушив правила проти нападника "Олімпіка" Шахаба. Тренерський штаб гостей провів заміну – замість Задераки вийшов Білик.

Відео вилучення Паньківа

Зазначимо, що дві жовті картки отримав наставник гостей Володимир Шаран. Спочатку тренер в пориві емоцій вдарив м'яч, а другий "гірчичник" отримав за суперечки з арбітром. Він пропустить наступний матч, в якому його колектив зіграє проти "Зорі".

"Олімпік", незважаючи на чисельну більшість, не зміг реалізувати гольові моменти і здобути перемогу. Як підсумок, безгольова нічия 0:0.

"Олександрія" набрала 24 очки і залишається на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ. "Олімпік" з 15 очками йде на 7-й позиції. Команда Вісенте Гомеса не програє вже в четвертому матчі УПЛ поспіль.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ Новини Спорту ФК Олександрія ФК Олімпік
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