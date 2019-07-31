"Олімпік" підписав гравця збірної Буркіна-Фасо

Донецький "Олімпік" оголосив про підписання контракту з півзахисником Драманом Салу. Угода розрахована на 2 роки.

Попереднім клубом Драмана Салу був сербський "Партизан". Але футболіст не провів жодного матчу за команду. У період з липня 2018 року по лютий 2019 року півзахисник перебував в оренді в сербському клубі "Телеопатік".

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У минулому сезоні Салу зіграв 19 матчів, відзначившись 1 результативним пасом. В активі гравця також 1 матч у футболці національної збірної Буркіна-Фасо.

З "Олімпіком" Салу уклав угоду терміном на 2 роки. Півзахисник зможе дебютувати в складі донецької команди вже в першому матчі проти "Дніпро-1" у середу, 31 серпня.